Утечка секретных документов Пентагона выявила масштабный конфликт между силовыми структурами РФ — NYT

Из появившихся в Сети секретных документов военной разведки США можно сделать вывод о серьезных конфликтах, существующих в России между силовыми ведомствами. Речь идет о ФСБ РФ, Минобороны страны-агрессорки и террористической организации ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает The New York Times

В одном из документов представители американской разведки утверждают, что главная внутренняя разведывательная служба России, Федеральная служба безопасности (ФСБ), обвинила Министерство обороны страны "в сокрытии российских потерь в Украине". Это открытие, по мнению американской разведки, подчеркивает "длительное нежелание военных чиновников передавать плохие новости командованию".

По оценке ФСБ, потери россиян в войне составили около 110 тысяч человек. В своем "наезде" на военных "феесбешники" отметили, что Минобороны России не указывает в своих отчетах погибших бойцов "Росгвардии", а также так называемых "кадыровцев" и "вагнеровцев".

Как известно, министр обороны РФ Сергей Шойгу в сентябре 2022 года признал российские потери во время войны в мизерном количестве — 5 937 человек, в то время когда США говорили о 200 тысячах военных, включая погибших и раненых. В одном из "слитых" документов говорилось о 189 500 — 223 000 потерянных бойцов, из которых погибшими — 43 тысячи.

Документы также содержат информацию о конфликте между руководителем ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министром обороны России Шойгу. Уладить его пытался лично президент государства-агрессорки Владимир Путин, вызвав Пригожина и Шойгу на встречу 22 февраля 2023 года. На этой встрече речь шла об известном споре, в ходе которого руководитель ПИК Вагнера обвинил российских военных в сокрытии срочно необходимых боеприпасов для его наемников.

Издание утверждает, что большинство информации американская разведка получила, перехватив электронные сообщения.

По мнению аналитиков, внутренняя борьба между российскими ведомствами, ответственными за разные аспекты войны, стала причиной того, что Кремль не добился успехов в войне в Украине.

Напомним, американские власти на самом высоком уровне подтвердили утечку секретных документов Пентагона.

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