Утечка секретных документов США: Данилов рассказал, повлияет ли это на контрнаступление Украины

У Украины есть сразу несколько вариантов развития событий на фронте.
В США официально выдвинули обвинения Тейшейру в истоке секретных документов Пентагона. В Минобороны Украины уверяют, что Пентагон не имел доступа к планам по контрнаступлению Вооруженных сил Украины.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, у Украины есть сразу несколько вариантов развития событий на фронте, которые зависят от многих факторов.
"Мы осознаем все процессы, происходящие на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе относительно контрнаступления, не имеют под собой никакого основания. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", — подчеркнул секретарь. СНБО.
Данилов добавил, что ведутся разговоры не только о контрнаступлении, но и, в частности, об освобождении всей территории Украины к границам 1991 года.
"До тех пор пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", — подытожил Данилов.
Отметим, подозреваемому в "ливне" секретных документов Пентагона военному США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения.
Украинская сторона заявила, что Соединенные штаты Америки не располагают информацией о украинском вероятном наступлении.
Между тем, американские аналитики считают, что истоки секретной информации Пентагона полезны для России, поскольку дают ее властям представления о планах Украины и США , а также об отношении Штатов к российской войне против Украины.
Читайте также: