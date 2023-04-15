Утечка секретных документов США: Данилов рассказал, повлияет ли это на контрнаступление Украины

У Украины есть сразу несколько вариантов развития событий на фронте.

В США официально выдвинули обвинения Тейшейру в истоке секретных документов Пентагона. В Минобороны Украины уверяют, что Пентагон не имел доступа к планам по контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, у Украины есть сразу несколько вариантов развития событий на фронте, которые зависят от многих факторов.

"Мы осознаем все процессы, происходящие на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе относительно контрнаступления, не имеют под собой никакого основания. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", — подчеркнул секретарь. СНБО.

Данилов добавил, что ведутся разговоры не только о контрнаступлении, но и, в частности, об освобождении всей территории Украины к границам 1991 года.

"До тех пор пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", — подытожил Данилов.

Отметим, подозреваемому в "ливне" секретных документов Пентагона военному США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения.

Украинская сторона заявила, что Соединенные штаты Америки не располагают информацией о украинском вероятном наступлении.

Между тем, американские аналитики считают, что истоки секретной информации Пентагона полезны для России, поскольку дают ее властям представления о планах Украины и США , а также об отношении Штатов к российской войне против Украины.

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