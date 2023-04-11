Утечка секретных документов США привела к кризису в отношениях с союзниками — Politico

Официальные лица США пытаются успокоить союзников после ливня строго засекреченной информации о войне в Украине.

Об этом информирует Politico.

Как передает издание, высокопоставленные представители американской разведки, Госдепартамента и Пентагона вместе с другими коллегами пытаются развеять опасения по поводу публикации разведданных.

"Официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве начали задавать Вашингтону вопрос о том, как секретная информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку, и что США делают для того, чтобы информация была удалена из социальных сетей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация продолжает вести расследование и по-прежнему пытаются понять весь масштаб утечки.

"Этот случай показал, что украинцы были в этом абсолютно правы. Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать", — сказал один из европейских чиновников на условиях анонимности.

Эту ситуацию уже называют одним из самых больших провалов американской разведки с момента публикации секретных документов на сайте WikiLeaks.

"Способ утечки и содержание документов очень необычны. Я не могу вспомнить хоть какой-то случай, когда утечка была бы столь объемной и охватывала такой широкий спектр информации, которая просто попала в социальные сети, а не прошла через журналистов, как было в случае с файлами Сноудена, – сказал Politico бывший аналитик американской разведки, занимавшийся Россией.

Напомним, 7 апреля в Сети опубликовали вторую партию секретных документов американских властей. В них речь идет не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничеству с Китаем. 9 апреля расследователи Bellingcat сообщили, что документы из Пентагона начали появляться в Интернете еще в январе 2023 г. на некоторых Discord-серверах.

Между тем, в Вашингтоне заявляют, что серьезно относятся к информации об утечке секретных документов планы США и НАТО и проводят расследование. Делают это, несмотря на то, что хоть некоторые из документов были подделаны.

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