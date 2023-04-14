Утечка секретных документов: США проникли практически во все структуры разведки и армии РФ — The New York Times

Основная часть этих документов обозначена как "перехват коммуникаций".

Опубликованы новые секретные документы Минобороны США, не обнародованные на прошлой неделе, когда в Сети появился материал на 53 страницы. Из новой 27-страничной публикации стало известно, что разведслужбы США проникли практически во все командные структуры российской разведки и армии.

Об этом пишет The New York Times.

Согласно документам, разногласий внутри российского правительства по поводу войны в Украине было гораздо больше, чем считалось ранее.

Новые материалы подтверждают предположение, что разведслужбы США глубоко инфильтрированы практически в каждую составную часть российского разведывательного аппарата и командование армии. Основная часть этих документов обозначена как "перехват коммуникаций".

Материал, к которому получили доступ The New York Times, появился на серверах Discord, где также публиковались и первые секретные материалы Пентагона.

Представители США подтвердили, что они достоверны, но предупредили, что некоторые из них были изменены.

Что известно об утечке в Сеть секретных документов

6 апреля стало известно, что в соцсетях (Twitter и Telegram) опубликовали засекреченные военные документы , касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины в войне против России. Опубликованные документы, похоже, отличаются от первоначального варианта – там завышены американские оценки потерь украинской армии и занижено вероятное количество убитых россиян. Но фото графиков поставки оружия, численности войск и батальонов и других планов выглядят подлинно. В Пентагоне проводят собственное расследование.

, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины в войне против России. Опубликованные документы, похоже, отличаются от первоначального варианта – там завышены американские оценки потерь украинской армии и занижено вероятное количество убитых россиян. Но фото графиков поставки оружия, численности войск и батальонов и других планов выглядят подлинно. В Пентагоне проводят собственное расследование. 7 апреля стало известно, что в Сети опубликовали вторую партию секретных документов американских властей. В них речь идет не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничеству с Китаем.

9 апреля Bellingcat сообщил, что документы из Пентагона начали появляться в Интернете еще в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.

10 апреля в Пентагоне подтвердили, что из-за утечки документов публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация.

Украинское контрнаступление под угрозой: какие секретные документы "убежали" в Сеть

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