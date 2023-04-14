Утечка секретных документов США: Украина скрыла от Пентагона план будущего контрнаступления — AP

В Минобороны Украины заявили, что раскрытые подробности "неприятно слышать".

Соединенные штаты Америки не располагают информацией о украинском вероятном наступлении.

Об этом пишет Associated Press.

Издание отмечает, что Украина не делилась с США планами будущего контрнаступления из-за сомнений в способности Вашингтона хранить тайны. Следовательно, утечка секретных документов вряд ли навредит Украине на поле бои.

В частности, на этой неделе украинские и американские официальные лица заявили, что только Киев знает некоторые боевые планы и другую оперативную информацию.

"Если военные действия планируются, то о планировании спецоперации знает очень узкий круг людей", – заявила замминистра обороны Анна Маляр.

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Несмотря на это, в издании пишут, что может "всплыть" более вредный материал.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что "секретность в одной жизненно важной сфере — планах Украины по любым предстоящим действиям по отпору российским войскам — остается незыблемой".

"У них есть отличный план... но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", — сказал он.

В то же время в Минобороны Украины заявили, что раскрытые подробности "неприятно слышать".

"Есть много информации, которая не соответствует действительности. А правдивая информация уже утратила свою актуальность", – добавил Резников.

Он назвал утечку информации целенаправленной информационной операцией в пользу России с целью "снизить уровень доверия между союзниками".

Отметим, что истоки секретной информации Пентагона полезны для России, поскольку дают властям представление о планах Украины и США, а также об отношении Штатов к российской войне против Украины.

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