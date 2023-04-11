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Утечка секретных документов США: в России отреагировали на данные о тайных поставках ракет из Египта

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1905
Время на прочтение
1 мин
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Утечка секретных документов США: в России отреагировали на данные о тайных поставках ракет из Египта

Фото: Associated Press

Официальные лица США пытаются успокоить союзников после ливня строго засекреченной информации о войне в Украине.

В Москве заявили, что данные о тайных поставках ракет из Египта – это очередная провокация.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это сродни очередным уткам, которых сейчас очень много. Поэтому так и нужно относиться к таким сообщениям", — сказал он.

Ранее стало известно, что в секретном документе разведки США, который "слили" в Сеть, говорится о намерениях президента Египта Абделя Фаттах Ас-Сиси изготовить   до 40 000 ракет для тайной доставки в Россию.

В то же время в Южной Корее сегодня, 11 апреля, заявили, что «значительная часть» обнародованных документов разведки США подброшена.

Между тем, официальные лица США пытаются успокоить союзников после слива строго засекреченной информации о войне в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1905
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