Уточнение данных в ТЦК – отправят ли сразу на прохождение ВВК: постановление Кабмина

Кабинет министров Украины утвердил ряд постановлений по некоторым вопросам мобилизации. В частности, утвержден порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Соответствующее постановление от 16 мая 2024 г. № 560 опубликовано на сайте правительства.

Постановление №560 устанавливает новые правила для военнообязанных, обращающихся в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Так, граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК для уточнения своих данных, не могут сразу направить на военно-врачебную комиссию. Для этого им предстоит выписать отдельную повестку. Это касается и тех, кто пришел с заявлением о предоставлении отсрочки.

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Однако лица, доставленные в ТЦК принудительно, могут быть направлены на ВВК без дополнительных формальностей.

Медицинское освидетельствование военнообязанных может проводиться в больницах, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины. Однако окончательное решение о пригодности к военной службе будет принимать ВВК в самом ТЦК.

В случае несогласия с заключением районной ВВК военнообязанный может обратиться в областной ТЦК для повторного прохождения медкомиссии. Также ее решение можно оспорить в судебном порядке или отменить после рассмотрения комиссией более высокого уровня.

Напомним, в Минобороны рассказали о трех способах обновления данных в ТЦК.

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