"Утопим в крови": Арестович предупредил РФ о последствиях военного вторжения в Украину

Бряцание оружием возле украинской границы Арестович считает блефом.

Если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину, она потерпит решительное поражение.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, информирует телеканал "Дом".

Бряцание оружием возле украинской границы Арестович считает блефом.

"Попытка вторгнуться закончится грандиозным поражением и тяжелейшим внешнеполитическим кризисом для России. Мы не боимся. ВСУ совместно с западными союзниками с их военно-технической помощью нанесут поражение российской группировке. Они не потянут, вся российская армия ничего с нами не сможет сделать", – убежден он.

Советник Ермака заявил, что существует миф о непобедимости российской армии. Как пример Арестович привел заявления об ударе российскими крылатыми ракетам. По его словам, таких ракет у страны-агрессора всего более 60 штук, а использовать смогут не более половины.

"Ну стрельнут они 30 ракетами: 15 из них – не долетят, еще пять – промахнутся. Это все несерьезно, и любой военный профессионал понимает: ну приходите, вторгайтесь – утопим вас в крови. Мы их просто утопим в крови. Думаю, российские генералы за головы держатся, понимая, во что реально им выльется эта операция. Эта авантюра будет утоплена в их крови. Я желаю им одуматься и пожалеть те 40-60 тысяч убитых российских солдат", — решительно сказал советник главы ОП.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что Россия требует признать "Спутник V" для открытия КПВВ на Донбассе.

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