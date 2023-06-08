"Утопленники начали массово всплывать": мэр оккупированных Олешек — о погибших из-за подрыва Каховской ГЭС

Городской голова Олешек Евгений Рыщук заявил, что в оккупированном городе уже известно о 9 погибших из-за потопа, произошедшего в результате российского теракта на Каховской ГЭС. Он отметил, что в больницу доставили 8 тел, еще один труп есть у здании.

Об этом он сказал в эфире телемарафона и в комментарии "Укринформу".

Евгений Рыщук сообщил, что по состоянию на данный момент ему известно о 9 погибших из-за подрыва Каховской ГЭС. Люди утонули так и не дождавшись помощи от местных гауляйтеров.

"Уже к этому часу буквально выловили уже 8 тел. Мы видим, что это будут не последние жертвы", — сказал он.

Рыщук убежден, что количество погибших будет расти. По его данным, местные жители с улицы видят, как в окне одного из домов плавает тело.

"Уже есть жертвы – утопленники, они начали массово всплывать", — сказал он.

Также мэр Олешок добавил, что он не знает, где будут хоронить покойных, поскольку городское кладбище затоплено, а в морге нет электричества. Рыщук подчеркнул, что жители Олешек сейчас спасаются на крышах домов, им нужна вода и еда.

Кроме того, по его сведениям, российская террористическая армия обстреляла школу в Олешках, где на крыше от потопа спасались люди. Об их судьбе пока ничего не известно.

Напомним, Олещук сообщал, что в Олешках оккупанты украли лодки и не выпускают людей.

Также женщина с крыши под Олешками рассказала об удивительном спасении ВСУ.

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