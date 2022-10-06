Утратит свою жизнь: Зеленский объяснил, почему Путин не решится ударить ядерным оружием по Украине

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что российский диктатор Владимир Путин не решится нанести ядерный удар по Украине, поскольку он понимает, что после этого он не сможет "сохранить свою жизнь".

Об этом президент Украины сказал во время обращения к чиновникам, политологам и экспертам в Институте Лоуи.

"Директор России очень любит свою жизнь. И я думаю, что он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет сохранить свою жизнь. Я в этом уверен", — пояснил он.

Ответ США в случае применения РФ ядерного оружия по Украине

Напомним, британское издание The Sun 6 октября опубликовало статью, в которой описало пять вариантов, как Америка может отреагировать на использование Путиным ядерного оружия против Украины. Авторы статьи пишут о:

Ответном ударе по России, в том числе по Москве.

Ударе по российским войскам на линии фронта в Украине.

Ограниченном ядерном ударе по Крыму.

Ударе по Черноморскому флоту России.

Усилении санкций, которое было бы совсем недостаточным аргументом для дальнейшего ядерного сдерживания в мире.

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