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Утренние взрывы в Харькове: власти сообщили, чем ударили россияне

Утренние взрывы в Харькове: власти сообщили, чем ударили россияне

Оккупанты ударили ракетами по Харькову / Фото: Associated Press

Город находился под обстрелом.

Утром, 6 августа, россияне нанесли ракетные удары по Холодногорскому району Харькова.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно — ЗРК С-300. Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе. На данный момент информация о пострадавших не поступала", — отметил он.

Напомним, Воздушные силы ВСУ еще в девять утра зафиксировали активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

А через восемь минут предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей.

Следует отметить, что взрывы в Харькове раздались перед объявлением воздушной тревоги. Сирены включили в 09:06.

Напомним, за ночь силы ПВО сбили над Украиной 30 крылатых ракет и 27 ударных БПЛА.

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