Утренний обстрел Харькова: оккупанты уничтожили построенный 90 лет назад дворец культуры "Железнодорожник"

Сегодня, 18 августа, утром российские войска ракетными обстрелами уничтожили дворец культуры "Железнодорожник" в Харькове.

Как сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, среди железнодорожников пострадавших нет.

В частности, председатель правления железной дороги отметил, что здание – это памятник архитектуры в стиле конструктивизма, построенный 90 лет тому назад. До войны там были многочисленные детские кружки. Ежедневно более сотни детей занимались творчеством, танцами, музыкой и пением в ДК "Железнодорожник".

"В последнее время я редко пишу об обстрелах железнодорожной инфраструктуры. Но это только потому, что не хочу забивать эфир своими однотипными сообщениями о том, что нас в очередной раз обстреляли. Мы просто делаем все возможное и невозможное, чтобы оперативно поремонтироваться и ехать дальше. Однако ежедневно российские войска бьют по нескольким железнодорожным объектам — станциям, путям, мостам и тд.", — написал Камышин.

Стоит отметить, что 17 августа вечером оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Он унес жизни 7 мирных жителей. Утром 18 августа россияне снова нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу. На данный момент известно о 18 раненых в результате обстрела, двое из них — дети. Один человек погиб. На месте происшествия вспыхнуло несколько пожаров.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 176-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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