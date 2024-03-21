Утренний обстрел Киева: власти уточнили последствия ракетных ударов

Обошлось без жертв, однако есть пострадавшие.

Российские оккупанты, после паузы в 44 дня, нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В четверг, 21 марта, враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

Он уточнил, что в общей сложности воздушная тревога в столице длилась почти три часа. После сложных маневров в соседних областях ракеты одновременно приближались к столице по разным направлениям.

В КМВА со временем уточнили последствия вражеских ударов.

Подольский район:

падение обломков на территорию нежилой застройки

возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидирован на площади 200 кв.

информация о падении обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием не подтвердилась

возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания, пожар ликвидирован

Шевченковский район:

поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгоранием квартиры, проводится эвакуация жильцов из дома

ликвидировано возгорание трех автомобилей

падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами, без негативных последствий

взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома

возгорание частного жилого дома

Святошинский район:

информация о повреждении здания дошкольного учебного заведения не подтвердилась

зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома — падение обломков на 4-й этаж 9-ти этажного, взрывной волной выбиты окна

возгорание авто ликвидировано

"Все экстренные службы работают на местах происшествий. На данный момент точно известно о 12 пострадавших. Информация о погибших отсутствует", — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Associated Press

Напомним:

Российские войска в ночь на 21 марта нанесли массированный ракетный удар по Украине. Большинство ракет атаковали Киев.

Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске крылатых ракет Х-101/555 из, по меньшей мере, девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также о пусках аэробаллистических ракет "Кинжал" и "Искандер-М".

О последствиях атаки отчитались только власти столицы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков Шевченковском, Подольском и Святошинском районах. Они упали на территорию детского сада, жилые дома, территорию одного из предприятий и стоянку с автомобилями.

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