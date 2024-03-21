Утренний обстрел Киева: власти уточнили последствия ракетных ударов

Обошлось без жертв, однако есть пострадавшие.
Российские оккупанты, после паузы в 44 дня, нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В четверг, 21 марта, враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.
Он уточнил, что в общей сложности воздушная тревога в столице длилась почти три часа. После сложных маневров в соседних областях ракеты одновременно приближались к столице по разным направлениям.
В КМВА со временем уточнили последствия вражеских ударов.
Подольский район:
- падение обломков на территорию нежилой застройки
- возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидирован на площади 200 кв.
- информация о падении обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием не подтвердилась
- возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания, пожар ликвидирован
Шевченковский район:
- поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгоранием квартиры, проводится эвакуация жильцов из дома
- ликвидировано возгорание трех автомобилей
- падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами, без негативных последствий
- взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома
- возгорание частного жилого дома
Святошинский район:
- информация о повреждении здания дошкольного учебного заведения не подтвердилась
- зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома — падение обломков на 4-й этаж 9-ти этажного, взрывной волной выбиты окна
- возгорание авто ликвидировано
"Все экстренные службы работают на местах происшествий. На данный момент точно известно о 12 пострадавших. Информация о погибших отсутствует", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним:
Российские войска в ночь на 21 марта нанесли массированный ракетный удар по Украине. Большинство ракет атаковали Киев.
Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске крылатых ракет Х-101/555 из, по меньшей мере, девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также о пусках аэробаллистических ракет "Кинжал" и "Искандер-М".
О последствиях атаки отчитались только власти столицы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков Шевченковском, Подольском и Святошинском районах. Они упали на территорию детского сада, жилые дома, территорию одного из предприятий и стоянку с автомобилями.
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