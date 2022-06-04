Утренний обстрел оккупантами Николаева: трое погибших, за жизнь четырех человек борются медики

Российские оккупнаты обстреляли жилой квартал Николаева — Корабельный район, в результате атаки погибли три человека.
Вражеский обстрел по жилым домам был нанесен утром в субботу, 4 июня.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По его данным, по состоянию на 15:00 известно о трех погибших: двое из них погибли на месте обстрела, один человек скончался по дороге в больницу. Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики.
"Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район. Также предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. Сейчас собираем подробную информацию", — написал городской голова.
Как информировали ранее, утром Россия нанесла ракетный удар по Одесской области. Самолеты стратегической авиации совершили пуск Х-59. В результате чего ранения получили два человека.
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