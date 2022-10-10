Утренний террор РФ против украинцев: Зеленский собрал совещание по возобновлению связи и энергоснабжению

Украинский президент Владимир Зеленский собрал совещание по возобновлению связи и энергоснабжению, которое пострадало из-за российских обстрелов 10 октября.

Об этом глава государства сообщил на своем телеграмм-канале.

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Зеленский заметил, что объекты инфраструктуры, обеспечивающие мобильную связь, не пострадали. Проблемы с Интернотом могут возникнуть из-за перебоев в электроснабжении.

"Совещание по восстановлению связи и энергоснабжению. Враг нанес ущерб нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии. Инфраструктура, обеспечивающая мобильную связь, не пострадала. Кое-где наблюдались перебои из-за отсутствия энергоснабжения. Держимся. Работаем. Объединяемся. Только так мы преодолеем все испытания", — призвал он.

Кроме этого, Зеленский призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов 10 октября.

"Важно уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов. Это облегчит нагрузку на нашу энергосистему и уменьшит потребность в аварийных отключениях", — подчеркнул он.

Напомним, по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, большинство объектов энергетической инфраструктуры специалисты, сразу после ракетных обстрелов РФ 10 октября приступившие к ликвидации последствий, смогут восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра, 11 октября.

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