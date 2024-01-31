Утренний удар по Херсону: что известно о последствиях и пострадавших

Оккупационные войска России утром 31 января обстреляли Корабельный район Херсона – ранение получил мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.

"Около 2-х часов назад в результате очередного обстрела Корабельного района со стороны российских оккупационных войск получил ранение мужчина 1961 года рождения. В настоящее время он госпитализирован с взрывной травмой и повреждением сосудов подколенного участка. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести", — уточнил Мрочко.

Напомним, оккупанты обстреляли Херсонскую область, попав в жилые кварталы населенных пунктов – есть жертва и пострадавшие.

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