Утренняя атака дронов: Игнат рассказал, что русские искали на Хмельнитчине

Российские окупанты утром 15 сентября пытались атаковать Украину беспилотниками. Россияне запустили 17 "Shahed", двигавшихся в направлении Хмельницкой области.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал детали вражеской атаки.

Он подтвердил, что оккупанты запустили дроны из Приморско-Ахтарска в РФ. Все 17 "Shahed" были сбиты по маршруту следования.

"Снова атакована Хмельнитчина. Понятно, что ищет враг, — ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", — подчеркнул Игнат.

Представитель ПС не называет тактику этой атаки, которая сегодня произошла ближе к утру, новой. Ведь, по словам Игната, уже не в первый раз так происходит. Впрочем, на этот раз враг несколько сместил время.

"Они обычно производят пуски с 22:30 — 22:50. Далее несколько волн — вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", — говорит Юрий Игнат.

Как сообщалось, около 7:00 пятницы, 15 сентября, в Хмельницкой области раздались взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы и местные власти сообщили, что в области сработали силы ПВО.

Утром ПС сообщили, что россияне запускали дроны в направлении Хмельницкой области. Силам ПВО удалось уничтожить все 17 дронов.

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