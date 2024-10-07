Утренняя атака "Кинжалов" по Киеву: что известно

Утром, 7 октября, ВС РФ запустили ракеты по Украине, в Киеве прогремели взрывы.

ТСН.ua собрал информацию о вражеском обстреле.

В 8.28 в Украине объявили ракетную опасность. Глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко отметил, что были зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

"В Киеве работала ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", — отметил Попко.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается", — подчеркнул он.

В мониторинговом Telegram-канале Tracking сообщили, что предварительно оккупанты запустили три ракеты типа "Кинжал" по Староконстантинову в Хмельницкой области и Киеву. Пуски были произведены из района Тульской области РФ.

Какие последствия атаки

Обломок сбитой ракеты "Кинжал" упал в Соломенском районе города, сообщил Кличко.

"По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место", — написал он.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате падения обломков в Соломенском районе Киева, по предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Также зафиксировано падение обломков и в Голосеевском районе столицы. Там, по имеющимся данным, также предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Впоследствии Виталий Кличко уточнил, что в Соломенском районе обломки нашли в нескольких местах на открытом пространстве, в Шевченковском – вблизи пешеходного перехода, а в Голосеевском они упали на тротуар, а также обломок пробил крышу служебного микроавтобуса.

"Пожар в Соломенском районе, возникший в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, ликвидировали. Пострадавших нет. Обломки ракет обнаружили у подъезда одного из многоквартирных домов, а также — во дворе частного дома. В том же Соломенском районе обломки ракеты упали возле супермаркета", — уточнил мэр.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко говорит, что одиночные "Шахеды" летали и фактически были своеобразными дронами-разведчиками, которые и отвлекали, и корректировали, скорее всего, удары врага "Кинжалами".

"Могу сказать, что кое-что удалось отработать отлично", – коротко сказал он.

Напомним, ночью Киев подвергся атаке. Силы ПВО обнаружили и сбили в воздушном пространстве города около полутора десятков российских дронов, заходивших волнами по разным направлениям.

Отметим, сентябрь стал первым месяцем с начала войны, когда Россия ежедневно атаковала Украину "Шахедами". Всего враг выпустил 1339 ударных БПЛА, из которых сбили 1107. Еще часть подавили средствами РЭБ. В то же время, российская армия накапливала ракеты и готовилась к предстоящим массированным атакам по Украине. А Запорожье, Харьков, Сумы и Херсон подвергались постоянным обстрелам КАБами.

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