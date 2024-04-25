Утренняя атака на Смелу Черкасской области: чем РФ ударила по городу

Утром 25 апреля во время воздушной тревоги российская армия атаковала Черкасскую область ракетой "Искандер-К".

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, оккупанты выпустили по городу Смела один "Искандер". В частности, повреждено железнодорожное сообщение.

"Там была поражена гражданская инфраструктура, повреждено логистическое железнодорожное сообщение. Кроме того, в результате удара повреждены административные здания, автомобили и гражданское имущество", — сообщил подробности Евлаш.

Напомним, сегодня утром в Черкасской области прогремели взрывы. Армия РФ нанесла ракетный удар по Смеле. За медицинской помощью обратились шесть жителей города.

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