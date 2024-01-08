Утренняя атака по Украине: Игнат объяснил, почему удалось сбить меньше ракет

Во время утренней атаки РФ по Украине силам ПВО удалось сбить 18 ракет. Это неплохой результат, но хотелось сбить больше.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Было большое количество баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высок процент сбития. Процент остается как и был", — объяснил он.

По его словам, вражеские атаки становятся все меньше.

"То, что было 29 декабря — 158 средств воздушного нападения, потом было 134, сейчас есть 59", — добавил он.

Напомним, в ночь на 8 января 2024 года Россия нанесла массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь "Шахедов".

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