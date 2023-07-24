Утренняя "бавовна" в Крыму: стало известно о местах удара (карта)

Во временно оккупированном Крыму утром 24 июля прогремели взрывы. "Власть" полуострова объявила об эвакуации жителей близлежащих сел в радиусе 5 км "от места ЧП" в Джанкойском районе. Местные паблики сообщили о взрывах на военном аэродроме.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, "бавовна" произошла в селах Вольное и Веселое Джанкойского района.

"По меньшей мере три поражения в районе военного аэродрома Веселое. Наши говорят три ракеты, БПЛА — российская басня. Но подождем официального подтверждения", — отметил он.

Утренний "хлопок" в Крыму 24 июля. / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

В селе Вольное по громкоговорителям уже объявляют эвакуацию.

Еще два мощных взрыва прогремели возле Джанкоя, там также объявили эвакуацию.

"Размер поражения очень легко оценить по обнародованной схеме объезда Джанкоя по дороге в Симферополь Почти плюс сто километров, чтобы обойти последствия. Хорошо пылает", — рассказал Андрющенко.

"Хлопок" в Крыму 24 июля. / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Напомним, в ГУР отметили, что Украина имеет возможность наносить удары по Крымскому мосту и препятствовать, прежде всего, логистическому военному обеспечению российских войск.

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