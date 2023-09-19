Утренняя "бавовна" в Мелитополе – в ВСУ подтвердили удар по штабу оккупантов (видео)

Во временно оккупированном Мелитополе 19 сентября прогремели мощные взрывы. По словам местных, было, по меньшей мере, пять взрывов.

В ВСУ подтвердили удар по захватчикам – был уничтожен вражеский штаб.

"Около 7 утра Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя", — говорится в сообщении.

Напомним, полиция показала видео с первыми минутами после атаки дронами по Львову – как людей доставали из-под завалов.

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