Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Утренняя "бавовна" в Мелитополе – в ВСУ подтвердили удар по штабу оккупантов (видео)

Утренняя "бавовна" в Мелитополе – в ВСУ подтвердили удар по штабу оккупантов (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
554
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Утренняя "бавовна" в Мелитополе – в ВСУ подтвердили удар по штабу оккупантов (видео)

Взрыв в Мелитополе/Фото: скриншот

Утром в Мелитополе раздались мощные взрывы.

Во временно оккупированном Мелитополе 19 сентября прогремели мощные взрывы. По словам местных, было, по меньшей мере, пять взрывов.

В ВСУ подтвердили удар по захватчикам – был уничтожен вражеский штаб.

"Около 7 утра Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя", — говорится в сообщении.

Напомним, полиция показала видео с первыми минутами после атаки дронами по Львову – как людей доставали из-под завалов.

Читайте также:

ВСУ показали удар по штабу оккупантов в Мелитополе

ВСУ показали удар по штабу оккупантов в Мелитополе

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
554
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация