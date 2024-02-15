Утренняя массированная атака: россияне могли применить ракеты из Северной Кореи

Во время массированной атаки утром 15 февраля агрессорша Россия могла атаковать Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о ракетах КN-23, обломки которых уже находили после российских ударов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

"Также баллистика пошла сегодня, шесть баллистических ракет из Воронежской области. Мы сообщили об этих ракетах, скорее всего, "Искандер-М". Также не исключено и применение северокорейских ракет КN-23, обломки которых уже зафиксированы на территории нашего государства", – рассказал представитель ПС.

Игнат подчеркнул, что силам ПВО для сбивания некоторых типов ракет не хватает средств. В частности, для уничтожения баллистического вооружения.

"Крылатые ракеты, "Шахеды" сбиваются, управляемые авиационные Х-59 вы видите в статистике, в частности, воздушного командования "Восток". Но ведь баллистика нуждается, соответственно, в средствах. Поэтому и "Искандер", и "Кинжал", и С- 300 те же… Против них вообще другие средства борьбы надо… Поэтому сейчас все имеющиеся возможные способы употребляются, чтобы их уничтожать», — отметил представитель Воздушных сил.

Напомним, на рассвете 15 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Украине. Силами ПВО было уничтожено 13 воздушных целей. В общей сложности россияне запустили 26 ракет: воздушного и морского базирования, баллистические, авиационные и зенитные.

Во время утренней массированной ракетной атаки захватчики атаковали разные регионы Украины. Россияне целили по объектам инфраструктуры: устроили по жилым домам, школам, детсаду.

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