Утренняя ракетная атака по Украине: все, что известно о вражеском налете и последствиях

Утром враг запустил по Украине 19 крылатых ракет. Большинство из них были сбиты, однако есть и попадания.

Российские войска утром 8 декабря устроили по Украине атаку крылатыми ракетами Х-101/555/55. Вражеские цели достигли Киевской и Днепропетровской областей. Работала ПВО.

ТСН.ua собрал все, что известно о ракетной атаке утром 8 декабря.

Запуски ракет с самолетов Ту-95 впервые за почти 80 дней

Ранним утром 8 декабря в части Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков из Ту-95 – это впервые за почти 80 дней.

Мониторинговые каналы информировали, что по предварительным данным, враг запустил ракеты типа Х-101/555/55 с Ту-95 из Каспийского направления. В ряде регионов Украины работала противовоздушная оборона.

Ракетная атака по Киевщине

Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, после продолжительной паузы в 79 дней россияне возобновили удары крылатыми ракетами с самолетов Ту-95МС. Около 10 бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс.

"Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Но ни одна вражеская цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете в столицу", — подчеркнул Попко.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

В то же время в Киевской ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки не зафиксировано попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры и пострадавших нет.

Однако в результате падения обломков сбитых ракет повреждены частные дома в нескольки громадах Киевщины. Там выбиты окна, есть частичные разрушения стен. На месте работают аварийные службы.

"Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий утренней атаки. Людям будет предоставлена вся необходимая помощь", – заверили в ОВА.

Ракетный удар по Днепропетровщине

Российские захватчики устроили ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"К сожалению, есть один погибший. Предварительно, четверо пострадавших. Сейчас все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии", – говорится в заявлении.

Позже Лысак добавил, что из-за массированной ракетной атаки на область есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде.

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Повреждены промышленное предприятие, 16 частных домов и пять дачных. Задело церковь. Побито и авто.

Идет обследование пораженных территорий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетная масштабная атака! Тревожное и сложное утро!

Детали о ракетных ударах от Воздушных сил

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что еще вечером 7 декабря россияне устроили так называемую разведку боем в Украине. Ради этого враг запустил семь дронов-камикадзе "Шахед", летевших на Днепропетровщину. Пять беспилотников были сбиты. Кроме того, оккупанты атаковали Харьковщину шестью ракетами С-300, которые запустили из Белгородской области.

И под утро россияне устроили пуски ракет, о которых все долго говорили – это Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95.

"Разделились эти самолеты на несколько групп и осуществили пуски крылатых ракет. Предварительно 19 ракет Х-101/Х-555 были запущены. Есть неплохой результат противовоздушной обороны — 14 уничтоженных крылатых ракет. Уничтожены они были на Киевщине и Днепропетровщине", — рассказал Игнат.

"(Ракеты – ред.) следовали курсом сначала к Днепру, Днепропетровской области, оттуда часть ракет направилась на Киев, часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области", — добавил представитель ВС.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 19 ракет! Началось! Такого не было почти три месяца!

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