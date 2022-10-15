Утренняя ракетная атака России по Никополю: возросло количество пострадавших

Утром российские кафиры обстреляли Никополь Днепропетровской области. По данным местных властей, в результате российского террора пострадали пять человек.

Об этом написал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"По обновленным данным, в результате утреннего обстрела Никополя из тяжелой артиллерии поражения получили пять человек — три женщины и двое мужчин. Раненым — от 41 до 70 лет. Четыре человека будут лечиться амбулаторно, один пострадавший находится в больнице", — говорится в его сообщении.

Он добавил, что из-за российских обстрелов изуродовано около 25 жилых домов, здание лицея, собор, почта, дворец культуры, админздания, электросети.

Кроме этого, по его словам, к вечеру оккупационные войска из РСЗО ударили по Марганецкому обществу. К счастью, без жертв информация о последствиях уточняется. В других районах Днепропетровщины день был мирным.

Россияне атаковали Днепропетровщину из "Градов", "Ураганов" и артиллерии

В ночь на 15 октября армия Путина обстреляла из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии три громады Днепропетровщины: Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. В результате вражеских атак тогда было известно о двух пострадавших людях. Ранения получили 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба пострадавших находятся в больнице. У них состояние средней тяжести.

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