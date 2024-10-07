Утренняя ракетная атака: "Шахеды" корректировали удары "Кинжалами"

В ЦПД отметили, что во время работы ПВО "кое-что удалось отработать отлично".

Во время атаки ракетами "Кинжал" по Украине утром 7 октября в небе летали одиночные дроны-камикадзе "Шахед", корректировавшие ракетные удары.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Утренний обстрел "Кинжалами". Фактически мы наблюдали то, как одиночные "Шахеды" летали и фактически были своеобразными дронами-разведчиками, которые и отвлекали, и корректировали, скорее всего, удары врага "Кинжалами", — сказал Коваленко в видеообращении.

Он указал, что работала ПВО, результаты работы которой должны сообщить Воздушные силы ВСУ.

"Могу сказать, что кое-что удалось отработать отлично", — заметил руководитель ЦПД.

"История о утренних ударах "Кинжалами" тогда, когда люди едут на работу, когда дети идут в школу, – это просто ненависть к нашей нации. Как нужно отвечать на ненависть к нашей нации? Мы должны сделать все, чтобы нация нашего врага очень долго и много лет чувствовала боль", – высказался Коваленко.

Напомним, российские войска запустили ракеты "Кинжал" по Киеву. В регионе работала ПВО и обломки сбитых вражеских целей упали в двух районах столицы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Удар Кинжалами: в Киеве раздавались взрывы

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