Утренняя ракетная атака: ВСУ сбили половину выпущенных "Калибров"

В субботу, 18 февраля, российские оккупаты выпустили по Украине четыре ракеты. Два вражеских объекта уничтожили украинские защитники.

Об этом сообщили воздушные силы.

"18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр". Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря.

В ВСУ отмечают, что угроза ракетных атак остается. Поэтому просят соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Украине около 8:30 была объявлена воздушная тревога. Два взрыва прогремели в Хмельницком. Это подтвердили местные власти.

ДТЭК из-за угрозы ракетной атаки ввела экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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