Утренние обстрелы приграничья Сумщины: за полтора часа почти 30 взрывов — ОК "Север"

Армия России в очередной раз обстреляла приграничья Сумской области с территории РФ.

Российские военные во вторник утром, 29 ноября, массированно обстреляли из артиллерии приграничья Сумской области — за полтора часа зафиксировано около 30 взрывов.

Об этом сообщает командование ОК "Север".

"С 10:32 до 10:40 сообщили о 9 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Мануховка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. С 11:50 до 11:55 зафиксировано 20 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в н.п. Мануховка", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 29 ноября враг в очередной раз обстрелял приграничья Черниговщины и Сумщины с территории России.

Ситуация в Сумской области

Оккупанты почти ежедневно с начала полномасштабного вторжения обстреливают приграничные территории Сумской области.

Так, 22 ноября российские захватчики выпустили около 100 снарядов по Сумской области, в результате чего произошло много разрушений и поврежден ЛЭП.

7 ноября оккупанты обстреляли приграничье Сумщины из гранатометов, минометов, артиллерии и "Градов".

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