Утро 24 августа в двух громадах Сумской области началось с вражеских прилетов — ОВА

Враг не перестает атаковать пограничные районы Украины.
Российские оккупанты снова обстреливают громады Сумской области.
Об этом 24 августа сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ночь в области была беспокойна от воздушных тревог. Знаю, сегодня они были особенно "тревожны" для каждого из нас. К счастью, все обошлось и наши защитники и защитницы нас уберегли. Но россияне били из минометов, со своей территории по северу Сумщины. Вчера вечером, около 22 закончился минометный обстрел Эсманской громады, 4 прилета", — написал он.
В День Независимости, 24 августа, на утро, в 5 часов снова 8 прилетов по территории Эсманской громады, по окрестностям Бачевска. В 9 утра закончился обстрел в Зноб-Новгородской громаде, 3 прилета. Без жертв и разрушений, отметил глава ОВА.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 182-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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