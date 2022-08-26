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Утро началось с обстрелов из территории РФ: оккупанты снова накрывают огнем Сумскую область

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Утро началось с обстрелов из территории РФ: оккупанты снова накрывают огнем Сумскую область

Фото: Национальная полиция Украины

Захватчики не прекращают атаковать пограничные районы Украины.

Российские оккупанты снова обстреляли три громады Сумской области.

Об этом 26 августа сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь прошла спокойно, на утро — начались обстрелы громад из территории РФ. В полседьмого утра россияне стреляли из гранатомета по территории Белопольской громады, 5 прилетов. С 7:20 по Великописаревской громаде открыли огонь из миномета, 6 прилетов, из систем залпового огня "Град" – еще 40 прилетов", — написал он.

Живицкий также добавил, что неспокойно сейчас и в Шалыгинской громаде.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 184-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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