Утро началось с обстрелов из территории РФ: оккупанты снова накрывают огнем Сумскую область

Российские оккупанты снова обстреляли три громады Сумской области.

Об этом 26 августа сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь прошла спокойно, на утро — начались обстрелы громад из территории РФ. В полседьмого утра россияне стреляли из гранатомета по территории Белопольской громады, 5 прилетов. С 7:20 по Великописаревской громаде открыли огонь из миномета, 6 прилетов, из систем залпового огня "Град" – еще 40 прилетов", — написал он.

Живицкий также добавил, что неспокойно сейчас и в Шалыгинской громаде.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 184-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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