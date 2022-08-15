Утро началось с вражеского огня из разных видов оружия: оккупанты снова обстреляли Сумскую область

Российские оккупанты снова обстреляли громады Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь прошла тихо, утро в двух громадах Шосткинского района началось вражеским огнем из разных видов оружия. С 6:30 было 12 выстрелов из миномета и станкового автоматического гранатомета и 10 выстрелов из стрелкового оружия по окраине г. Середина-Буда. А в период времени с 07:10 по 07:15 — 10 выстрелов из стрелкового оружия в направлении одного из сел Шалыгинской громады", — написал он.

Живицкий добавил, что информация о потерях и разрушениях не поступала.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 173-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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