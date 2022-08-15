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Утро началось с вражеского огня из разных видов оружия: оккупанты снова обстреляли Сумскую область

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Утро началось с вражеского огня из разных видов оружия: оккупанты снова обстреляли Сумскую область

Фото: Национальная полиция Украины

Захватчики не прекращают вести огонь по приграничным районам Украины.

Российские оккупанты снова обстреляли громады Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь прошла тихо, утро в двух громадах Шосткинского района началось вражеским огнем из разных видов оружия. С 6:30 было 12 выстрелов из миномета и станкового автоматического гранатомета и 10 выстрелов из стрелкового оружия по окраине г. Середина-Буда. А в период времени с 07:10 по 07:15 — 10 выстрелов из стрелкового оружия в направлении одного из сел Шалыгинской громады", — написал он.

Живицкий добавил, что информация о потерях и разрушениях не поступала.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 173-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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