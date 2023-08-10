Утро в Крыму началось с "бавовны": взрывы слышали в Саках и в районе Севастополя

"Власть" говорит, что все обошлось.

Во временно оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы в Сакском районе.

Министерство обороны Российской Федерации в Telegram сообщило о беспилотниках над Севастополем.

"Крымский город Севастополь пытались атаковать 11 дронов, два из них были сбиты, а девять – поражены средствами радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Российские оккупационные власти также заявили, что вблизи города Севастополь средствами противовоздушной обороны якобы были сбиты два беспилотника.

В Минобороны РФ утверждают, что в результате атаки дронов нет пострадавших и разрушений.

"Девять БПЛА подавлены средствами РЭБ. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря", – отметили в Минобороны РФ.

Напомним, 9 августа, на севере Крыма раздались взрывы в Джанкойском районе. Там еще раз перекрыли движение по Керчинскому мосту, образовались огромные пробки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы на мостах, ведущих в Крым

Читайте также: