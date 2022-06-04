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Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: есть пострадавшие

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Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: есть пострадавшие

Иллюстративное фото. / Фото: Associated Press

По Одесской области нанесен ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолетами стратегической авиации произведен пуск Х-59.

Предварительно, двое пострадавших.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. На месте работает следственно-оперативная группа.

Также военные сообщили, что вечером, 3 июня, россияне запустили четыре ракеты с крымского направления. Одну сбили над Одесской областью, еще три – над Николаевской.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Севастополе российские корабли прячутся за гражданскими судами и запускают по материковой Украине ракеты.

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