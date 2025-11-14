Утром РФ ударила гиперзвуковой ракетой "Циркон": что известно

Ракета "Циркон". / © Александр Коваленко

Дополнено новыми материалами

Утром 14 ноября во время атаки российская армия ударила противокорабельной гиперзвуковой ракетой "Циркон" по Сумской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«По предварительным данным, утром россияне применили ракету „Циркон“ на Сумщине», — сообщил президент.

Заметим, после 07:00 в ряде областей раздались сирены из-за угрозы баллистики. Военные предупреждали о скоростной цели на Сумы, в городе произошли взрывы. По данным мониторов, РФ применила ракету «Циркон» для удара.

Местные власти впоследствии сообщили, что россияне нанесли ракетный удар по территории Сумской общины. Обошлось без жертв и пострадавших.

«В результате взрыва поврежден участок дороги в направлении Старого Села, из-за чего временно ограничено движение транспорта», — подчеркнул глава ОВА Олег Григоров.

Как сообщалось, этой ночью Российская армия нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты запустили 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику. Погибли четыре человека, десятки, среди которых дети и беременная, получили травмы.

