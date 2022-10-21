Утром Россия обстреляла приграничье Черниговской и Сумской областей: зафиксировано 16 прилетов

Оккупанты утром в пятницу, 21 октября, обстреляли из артиллерии приграничье Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщило ОК "Север".

"С 05:10 до 05:20 наблюдатели зафиксировали 10 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Гай. С 05:15 до 05:40 сообщили о 6 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе Украинского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

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Напомним, что во время воздушной тревоги утром 21 октября Россия ракетами атаковала Харьков и Запорожье. По предварительной информации, в Харькове враг попал по одному из предприятий в Киевском районе. В результате ранены шесть человек.

В Запорожье, как написал советник главы МВД Геращенко, вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Там также в результате прилета прорвало газовую трубу.

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