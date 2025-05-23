Утром россияне испытывали новый дрон во время атаки на Одессу: что известно

Беспилотник. / © Александр Коваленко

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Утром 23 мая русские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Эта атака имела свои особенности. Оккупанты применили дрон, который ранее не фиксировали украинские силы ПВО.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

"Он отличался по своей аэродинамической схеме, свойственной Shahed-136 - "летальное крыло", и визуально, напоминал ББ "Ланцет", но по размерам - больше", - рассказал эксперт.

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По его словам, по всей вероятности, это была увеличенная в размерах версия ББ "Скальпель" или "Ланцет-3", но "что-то больше по размерам и мощнее".

Необычным было и то, отмечает Коваленко, что россияне совершили обстрел в дневное время суток, "когда визуальная фиксация цели намного проще и эффективнее ущерба". Впрочем, к этому оккупанты прибегли сознательно.

Применение этих средств поражения в группе Shahed-136, в частности, в светлое время суток, может говорить о том, что россияне приступили к испытаниям своего изделия в максимально сложных условиях.

"Точное название ему мы пока не знаем, но в Одессу и вглубь области он долетает. При этом имел возможность входа в наше воздушное пространство на высоте 200 метров", - подытожил Коваленко.

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Как сообщалось, ночью 23 мая дроны РФ атаковали Украину . Досталось и Одессе. По информации властей, в пригороде Одессы поврежден частный дом. Пострадали два человека.

Между тем, командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил, что Россия сможет запускать до полу тысяч БпЛА в сутки. Кроме того, по словам военного, россияне еще модернизировали ударные беспилотники. В частности, у них существенно увеличивается боевая нагрузка.

Дата публикации 20:18, 21.05.25 Количество просмотров 73 Дети среди пострадавших: жуткий удар по Киевщине! Сумы без света и воды