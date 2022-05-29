"Уважать людей и любить одну девушку": привлекательный боец ВСУ рассказал о своих ценностях и энергично станцевал с автоматом (видео)

"Уважать людей и любить одну девушку": привлекательный боец ВСУ рассказал о своих ценностях и энергично станцевал с автоматом (видео)

Обаятельный украинский военнослужащий Сергей Марчук показывает свои будни в соцсетях. Делает он это оригинальным способом и с юмором.

Украинский защитник снимает видео о своих буднях и публикует их в Сети. На одном из кадров он говорит: "Я не богатый мужик, но живу средне" и рассказывает о своих ценностях и приоритетах в жизни.

Подходящие видео он распространяет в своих соцсетях.

"У меня нет iPhone13, но у меня есть ум в голове и у меня есть iPhone7+. Я занимаюсь спортом. Мне нравится моя жизнь. Я мотивирую других людей. Не важно, какой у тебя телефон, сколько у тебя денег, на какой ты должности. Самое главное в жизни — оставаться человеком и уважать других людей, читать Божье слово, заниматься спортом, любить одну девушку, не быть бабником, не грешить, не делать зло", — говорит военный.

Уже на другом видео военный, сохраняя оптимизм, танцует с автоматом под украинскую песню, которая сейчас снова приобрела незаурядную популярность среди пользователей Сети.

Ранее пограничники показали новое видео с бойцами "Азовстали" в подвалах.

Также в Сети появилось видео парамедика "Тайры", захваченной в плен в Мариуполе.

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