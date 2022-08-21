Увеличение комендантского часа: в Харьковской ОВА объяснили причины

Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. В области опасаются российских провокаций в канун Дня Независимости.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

Там объяснили, что в последние дни Россия усилила обстрелы области и Харькова, а во избежание кровавых провокаций в регионе ввели усиленный комендантский час.

Также будет введен комплекс мер безопасности, направленный на повышение обороноспособности области и города.

Напомним, "Укрзализныця" отменяет пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День Независимости.

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