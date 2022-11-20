Увеличилось количество дезертиров: оккупанты недовольны перемещением из Херсона на Луганщину

Российские захватчики увеличивают количество блокпостов и усиливают охрану в Луганской области.

Военное руководство перекидывает российских захватчиков из Херсона в Луганскую область. Оккупанты недовольны такой ротацией, поэтому среди них увеличивается количество случаев дезертирства.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Российские боевики возмущены перемещением из Херсона на Луганщину, оккупанты увеличили количество блокпостов. Мобилизированные лица, которых оккупанты опрокидывают из Херсона, очень возмущены перспективами реализации указанных планов своего командования", — говорится в сообщении.

Для усиления контроля над ситуацией на территории Луганской области россияне устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы выявить и задержать дезертиров.

В течение суток оккупанты обстреляли семь населенных пунктов в Луганской области.

"Противник в очередной раз попытался атаковать Белогоровку. Впрочем, 19 ноября, как и практически каждый день за последние месяцы, украинские военные остановили эти намерения россиян", — сообщает ОВА.

За прошедшие сутки россияне на Купянском и Лиманском направлениях пытались держать оборону на захваченных рубежах. Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Площадки и Невского.

19 ноября украинские военные сбили БПЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и состав боеприпасов противника.

Армия оккупантов постоянно пополняет свой личный состав. Так, увеличение количества оккупационных подразделений наблюдается в Луганске.

"Также в населенных пунктах Красное, что вблизи Сорокиного, и Семейкино в Молодогвардейской общине противник размещает личный состав в оставленных домах и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты", — информирует ОВА.

Ситуация в Луганской области

В Луганской области Вооруженные силы Украины постепенно деоккупируют населенные пункты. Украинские воины освободили 12 населенных пунктов.

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вывозят в Чечню "трудных" подростков на "перевоспитание".

Глава областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил, что россияне перебрасывают в Луганскую область десантников из Херсонского направления.

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