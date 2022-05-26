Увеличилось количество раненых и погибших: глава ОГА рассказал подробности обстрела РФ по центру Харькова

В результате обспелия со стороны российских военных по центру Харькова погибли 10 человек, ранения получили 17 человек, среди них 9-летний ребенок.

Враг обстрелял Шевченковский и Киевский районы, район Павлова Поля.

Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Враг опять коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех безотлагательно не нуждаться на улицах. Прислушаться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще слишком рано", — написал глава области.

Он добавил, что оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Относительно ситуации на поле боя в Харьковской области, Синегубов рассказал, что Вооруженные Силы Украины "гонят врага" с территории. Тем временем на севере, северо-восточном направлении и на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери.

Напомним, в полдень 26 мая враг обстрелял центр Харькова. По состоянию на 16:00 26 мая в результате обстрела погибли пять человек. Еще 10 получили ранения – среди них есть ребенок.