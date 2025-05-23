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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Увеличилось количество жертв российского удара по Одессе: подробности

Сначала было известно об одном погибшем — им оказался работник порта.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Ракеты

Ракеты / © ТСН.ua

23 мая войска РФ нанесли удар по Одессе, выпустив две баллистические ракеты. Удар пришелся по объектам портовой инфраструктуры города.

О последствиях атак сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате обстрела погибли два человека, еще восемь получили ранения.

«К сожалению, количество жертв возросло. В больнице скончался 71-летний одессит, получивший тяжелые травмы во время обстрела. Выражаю искренние соболезнования его семье», — написал Кипер.

На месте атаки работают спасательные службы и следователи.

Напомним, в результате удара трое раненых находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения.

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