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Увеличилось количество жертв российского удара по Одессе: подробности
Сначала было известно об одном погибшем — им оказался работник порта.
23 мая войска РФ нанесли удар по Одессе, выпустив две баллистические ракеты. Удар пришелся по объектам портовой инфраструктуры города.
О последствиях атак сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, в результате обстрела погибли два человека, еще восемь получили ранения.
«К сожалению, количество жертв возросло. В больнице скончался 71-летний одессит, получивший тяжелые травмы во время обстрела. Выражаю искренние соболезнования его семье», — написал Кипер.
На месте атаки работают спасательные службы и следователи.
Напомним, в результате удара трое раненых находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения.