Увеличивается количество противотанковых мин и заграждений: Наев рассказал, как укрепляют северные границы

На границе с Беларусью и РФ за последние 10 суток увеличили количество противотанковых минных полей и заграждений.

Российские захватчики пока не готовы вести наступательные действия с северного направления, но Вооруженные силы Украины готовы к любым сценариям развития событий и готовятся к возможной обороне.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Исходя из вероятного характера действий противника, мы осуществляем комплекс мер по обеспечению готовности группировок войск, защищающих Северную операционную зону, к любым действиям противника, начиная с отражения авиационных и ракетных ударов, а также недопущения действий его диверсионных сил", — отметил командующий Об сил ВСУ.

Наев отметил, что значительную роль в сдерживании противника играет система инженерных ограждений, обустройство которой продолжается каждый день. Да, непосредственно на государственной границе и в глубине обороны наращивается система минно-взрывных и невзрывных заграждений.

"Продолжается минирование местности, создание минированных завалов, а также противотанковых рвов на участках дорог и путей вероятного продвижения противника. В частности, за последние десять суток установлены противотанковые минные поля и заграждения с использованием более 5,5 тыс. мин. Вдоль государственной границы вырыто около 1 ,5 тыс. метров траншей и 3,5 тыс. метров противотанковых рвов.Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники", — рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, на подступах к Киеву и северу Украины усилили систему противовоздушной обороны.

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