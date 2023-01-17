Увеличивают армию и создают новые округа: Шойгу признал, что РФ готовится к защите

В РФ появятся два новых военных округа – Московский и Ленинградский.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о формировании нового армейского корпуса в Карелии и двух новых военных округов, существовавших до 2010 года, но затем их ликвидировали.

Об этом Шойгу заявил 17 января.

Новый армейский корпус в Карелии, по словам Шойгу, будет состоять из трех мотострелковых дивизий в составе Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий в Воздушно-десантных войсках.

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Кроме того, Шойгу заявил, что в составе армии России появятся два новых военных округа. Один в Ленинградской области, а другой – в Московской области.

"Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного раздела Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 – 2026 годов, потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных Сил), командующих (воинами военных округов, Северным) разновидностями войск Вооруженных Сил) принятие соответствующих компетентных решений", — заявил Шойгу.

Российский министр обороны также напомнил приказ диктатора Путина об увеличении численности Вооруженных Сил РФ до 1,5 млн военнослужащих. Объясняют это якобы "обеспечением безопасности государства и защитой "новых субъектов" и критически важных объектов Российской Федерации".

К слову, Карелия и Ленинградская область граничат с Финляндией, которая в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, власти Брянской области начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения. Противотанковые заграждения обустроили и в Белгородской и Курской областях, которые приграничны к Украине.

Между тем по состоянию на 17 января 2023 года потери среди личного состава РФ достигли около 116 950 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 870 российских военных.

Как сообщалось, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что по данным военной разведки Украины, Россия пытается создать Вооруженные силы численностью 2 миллиона человек. Однако подготовить такое количество солдат для России будет проблематично.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал закрытие границ России.

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