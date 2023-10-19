Уверенность россиян в их способности защитить Крымский мост пошатнулась — британская разведка

Британская разведка утверждает, что, несмотря на заявление России о досрочном открытии поврежденного Крымского моста, он и дальше будет оставаться уязвимым местом российской обороны.

Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин 14 октября заявил, что повреждения в результате удара Украины в июле 2023 года на Крымском мосту были устранены досрочно. Однако использование незаконной переправы до сих пор ограничено.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

"Несмотря на то, что мост полностью функционирует, использование моста остается ограниченным из-за процедур, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года. Грузовики и топливо продолжают перевозить паромы", — говорят в Британии.

Крымский мост будет оставаться жизненно важным звеном для поддержки российской оккупации Крыма и его сил на юге Украины. Однако сейчас это значительная нагрузка на безопасность, требующая многодоменной защиты, включая использование систем противовоздушной обороны и экипажей, которые иначе были бы развернуты в другом месте.

"Уверенность российских сил безопасности в своей способности защитить эту большую и уязвимую структуру и дальше будет находиться под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности", — говорят в разведке Британии.

Напомним, во временно оккупированном Крыму 14 октября возобновили движение по мосту через Керченский пролив. Его открыли якобы "на 18 дней раньше намеченного срока", а движение машин запустили по всем четырем полосам.

Российские захватчики также заявили об усилении охраны Крымского моста – оккупантры вывели четыре корабля и пять катеров в Черное море.

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