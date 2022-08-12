Уверенность российской армии снижается: Генштаб Эстонии сообщает о логистических проблемах оккупантов

Россияне, которые полномасштабно вторглись в Украину, скоро столкнутся с логистическими проблемами.

Российские оккупанты из-за последних событий в Украине могут столкнуться с логистическими проблемами.

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба Сил обороны Эстонии Март Вендла, пишет издание err.ee.

По его словам, на юг Украины оккупанты перекидывают дополнительную технику. Их цель — не допустить переход туда большей группировки украинских военных. Он говорит, что за последнюю неделю серьезных изменений не произошло, основное направление – Бахмут-Северск.

"В ближайшие семь дней фокус не изменится. Дополнительное давление будет продолжаться по направлению Бахмут-Северска", — подчеркнул Март Вендла.

Он также добавил, что к фундаментальным изменениям атака на аэродром "Саки" в оккупированном Крыму не приведет.

"К фундаментальным изменениям эта атака конечно не приведет. Но это показывает, что вооруженные силы РФ не могут быть уверены, что огонь украинской армии не дойдет до них в том месте, которое считают тылом", — подчеркнул Март Вендла.

Интересно также, что, по данным начальника Генштаба Сил обороны Эстонии, РФ потеряла такое количество танков, которое превышает количество танков, находящихся на вооружении как Великобритании, так и Германии. А воспроизводству танков препятствуют установленные в России санкции, поскольку часть компонентов ранее поставлялась из западных стран.

Напомним, что в Киеве задержана адвокат, которая за 12 тысяч долларов организовывала выезд мужчин за границу.

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