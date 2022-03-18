"Увидел свое отражение, по-мужски горько заплакал": в Днепре врачи спасают "тяжелого" раненого (фото)

В реанимации Мечникова спасена еще одна жизнь.

В Днепре врачи спасают мужчину, который получил тяжелые ранения в Донецкой области. У Алексея обгорело почти все тело.

Об этом сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Пострадавший впервые за последние четыре дня очнулся и был снят с аппарата искусственной вентиляции легких.

"Алексею не нравится его отражение. Попросил воды и зеркало. Увидел свое отражение, по-мужски горько заплакал. Сказал: это больше похоже на мою тень, никогда не любил черный цвет, он притягивает несчастье, а сейчас такой", — рассказал Рыженко.

Врач добавил, что кризис в состоянии Алексея прошел. Под обгоревшими черными кусками на лице зарождаются элементы розовой кожи.

"Алексей рассказывает о своих детях: Анастасию — 14, Никите — 19, они его ждали на выходных домой. Живут в Донецкой области, город Лиман", — написал Рыженко.

Обгоревшие руки пациента потихоньку начинают сгибаться, динамика в лечении положительная, добавил он.

"Все будет хорошо. Голова заживает, ожоги вылечим, слух восстановим – барабанные перепонки повреждены. Обновятся его силы, и он вернется к родным домой героем", — добавил Рыженко.

Сергей Рыженко

Читайте также: