Увидеть Чернобаевку и умереть: мемы о разгроме оккупантов в херсонском селе взорвали Сеть

Увидеть Чернобаевку и умереть: мемы о разгроме оккупантов в херсонском селе взорвали Сеть

О селе на Херсонщине, где русские войска то и дело разбивает украинская армия, уже слагают легенды.

Украинские войска уже семь раз разбили вертолеты упрямых оккупантов на аэродроме в Чернобаевке. И, похоже, это еще не конец.

Впервые на аэродроме Чернобаевки вертолеты россиян были разгромлены 27 февраля. Россияне решили, что дважды в одно место "Байрактарами" не атакуют и продолжили использовать Чернобыевку как место высадки десанта.

Во второй раз украинские военные разгромили оккупантов на аэродроме в Чернобаевке 7 марта.

И ВСУ успешно разгромили аэродром еще раз, в третий раз. Точное количество уничтоженной техники неизвестно, но судя по снимкам NASA ее немало.

16 марта украинцы уничтожили еще семь боевых вертолетов русской армии. И снова в Чернобаевке. 18 марта украинцы снова разбили их технику в Чернобаевке.

О последнем случае сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович: "Только не смейтесь. Мы снова гатили их в Чернобаевке. Шестой раз". А 21 марта Арестович написал: "Соберитесь, сейчас вам понадобится все мужество. Чернобаевка. Седьмой раз".