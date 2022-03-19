"Увидеть Чернобаевку и умереть": ВСУ в шестой раз уничтожили силы оккупантов на Херсонщине

"Увидеть Чернобаевку и умереть": ВСУ в шестой раз уничтожили силы оккупантов на Херсонщине

Пять ударов ВСУ не остановили оккупантов. Враги снова "полезли" на аэродром в Чернобаевке и были уничтожены.

Вооруженные Силы Украины в шестой раз ударили по аэродрому Чернобаевки под Херсоном и снова уничтожили позиции российских оккупантов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Только не смейтесь. Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", — написал он.

Впервые в Чернобаевке силы россиян были разгромлены 27 февраля. Однако оккупанты разместили на том же месте новые вертолеты.

7 марта украинцы снова уничтожили там около 30 вражеских вертолетов.

16 марта в Чернобаевке уничтожили около семи вертолетов российских захватчиков.

18 марта украинские военные уничтожили в Чернобаевке командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Командующий этой армией погиб в результате удара украинцев.

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