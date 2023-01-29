"Увидим" — глава Минобороны об окончании войны в 2023 году

Глава Минобороны Алексей Резников выразил надежду, что 2023 год станет годом победы для Украины в войне с РФ, которая напала, уничтожает инфраструктуру, убивает граждан. Но для победы российского агрессора необходимо приложить много усилий.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.

На вопрос о том, когда может окончиться война, Резников сказал, что остается оптимистом.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы бы хотели (победы) как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но мы увидим", — сказал он .

Кроме того, Резников добавил, что вопрос с предоставлением Украине танков – "это не конец истории, это только начало истории".

Прогнозы о войне в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ноябре прошлого года заявлял, что война в Украине вряд ли закончится весной 2023 года.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что война в Украине закончится в 2023 и затягивать ее с украинской стороны никто не собирается.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "никто не знает, когда закончится война". По его словам, для завершения войны в Украине союзники должны поставлять Киеву более тяжелую технику.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины.

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне. Он предупредил, что западные страны должны понять, что "любые уступки Кремлю приведут к поражению".

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В начале января 2023-го высокопоставленный чиновник США рассказал, что по мнению Штатов, война России против Украины не закончится в ближайшие месяцы. Важным нюансом этого является то, что оккупанты постоянно штурмуют Бахмут, чтобы прорваться в Краматорск и Славянск.

Тем временем генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун предупреждает, что оккупанты активно готовятся к новому наступлению.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

По его прогнозу, 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.

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