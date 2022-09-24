"Увидим раритет на поле боя": Жданов рассказал, какие танки стоят на сохранении в России

Эксперт сообщил, что Россия может снять с хранения легкие пехотные танки, выпущенные еще в 1931 году.

На войне против Украины Россия может использовать танки 30-х годов – Т-26, которые стоят на сохранении в Бурятии.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что его подписчик, видимо из РФ, рассказал, как в 2013 году служил в Бурятии и видел на хранении Т-26. "Так что раритет еще только впереди", - написал он.

"Давайте маленькую справочку. Танк Т-26 – это танк 30-х годов. Я думал, что эти 28,5 тысяч танков, которые на хранении в Российской Федерации, они начинаются, как минимум с 34-ки. Подозревал, что возможно, там есть КВ-1, КВ-2, возможно, есть ИС-1, ИС-2 – это тяжелые танки. А оказалось, что в Бурятии, как говорит подписчик, стоят Т-26. Т-26 – это легкий пехотный танк, он бензиновый, у него четырехцилиндровый однорядный карбюраторный двигатель. То есть он на бензине работал. Выпускался он с 31 года и был самый массовый в своем классе. Их было выпущено более 11 тысяч таких танков. Пушка – 37 миллиметров у него и пулемет, по-моему, – 7,62. Такой вот танк. Если они снимут их с хранения, значит, увидим мы эти танки на поле боя", - заключил Жданов.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия может потерять свои территории после победы Украины в войне, развязанной РФ. России не нужно отдавать ее территории. Для этого нужно определиться с надлежащими границами.

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